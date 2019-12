Pod koniec lat 90. piosenka zespołu Aqua była hitem na całym świecie. Kto by nie nucił sobie na imprezach: "I'm a Barbie girl in a Barbie world". Charakterystyczny tekst i teledysk zapamiętano na długo. Ale co stało się z wokalistką, słynną Barbie z klipu? Lene Nystrøm jest bardzo aktywna na Instagramie. Dziś wygląda nawet lepiej niż w latach 90., gdy zdobyła ogromną popularność.