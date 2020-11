Lata 90. w polskiej muzyce to jedna z najlepszych i najciekawszych dekad. Bartosiewicz, Nosowska, Kowalska, Kayah, Lipnicka... To był złoty czas dla polskich piosenkarek popowych. I gdy jedne z nich właśnie wtedy ugruntowały sobie pozycję w panteonie polskiej muzyki, to inne popadły w zapomnienie.

Renata Dąbkowska z zespołem Sixteen podbiła listy przebojów, kto dziś wie, że wciąż nagrywa?