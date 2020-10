"Pamiętam smród palonego ciała". Szokujące wyznania córki gwiazdy "Dynastii"

India Riven Oxenberg, córka Catherine Oxenberg , aktorki kojarzonej przede wszystkim z rolą Amandy w serialu "Dynastia", została zwerbowana do sekty NXIVM, kiedy miała 19 lat. Czym jest NXIVM? Oficjalnie była to założona przez Keitha Raniere'a w 1998 r. firma zajmująca się marketingiem i rozwojem osobistym.

W rzeczywistości była piramidą finansową i niebezpieczną sektą wykorzystującą w kobiety, która przeniknęła do Hollywood. NXIVM miało oddziały w USA, Meksyku i Kanadzie, a z usług organizacji korzystało w szczytowym okresie kilkanaście tys. osób.

W 2017 r. w "The New York Times" opublikował głośny artykuł, w którym aktorka Sarah Edmondson ujawniła szokujące kulisy działania "firmy", w której zmuszano kobiety do głodówek, nazywano niewolnicami, wykorzystywano seksualnie i wypalano im inicjały założyciela NXIVM.