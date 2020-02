Allison Mack oskarżona o werbowanie studentek do niebezpiecznej sekty

Pętla wokół Allison Mack zaciska się. Kolejne ofiary oskarżają 37-letnią gwiazdę seriali o wykorzystywanie i werbowanie niewolnic seksualnych dla guru sekty, do której aktorka wstąpiła, mając 23 lata.

W ubiegłym roku Allison Mack , aktorka znana przede wszystkim z roli w serialu "Tajemnice Smallville", oficjalnie przyznała się do związków z niebezpieczną sektą NXIVM.

W pozwie czytamy, że Mack, Raniere i 13 innych osób "wywierali naciski na powodów, pozbawili ich pieniędzy i doprowadzili ich do finansowych, fizycznych i psychologicznych trudności. W niektórych przypadkach powodzi nie mogli opuścić wspólnoty, byli systematycznie tłamszeni – fizycznie i emocjonalnie" .

Mack, która trafiła do NXIVM wieku 23 lat, oskarża się o werbowanie młodych kobiet, które miały "służyć jako partnerki seksualne" Raniere'owi". Powódki utrzymują, że aktorka zmuszała niektóre z nich do niewolnictwa i instruowała, jak mają "obsługiwać" założyciela organizacji.

Aktorka miała werbować "narybek" w akademikach, a potem izolować od ich środowiska. W pozwie czytamy ponadto, że Raniere, Mack oraz jej żona, aktorka Nicki Clyne znana z serialu "Battlestar Galactica", mieli założyć fake newsowy periodyk o nazwie "Knife of Aristotle".

Czym jest NXIVM?

Oficjalnie to firma założona przez Keitha Raniere'a w 1998 r., która zajmuje szeroko pojętym marketingiem i organizowaniem seminariów z rozwoju osobistego.

Gazeta alarmuje, pierwsze aresztowania

W 2017 r. "The New York Times" opublikował głośny artykuł, w którym alarmowano, że NXIVM to bardzo niebezpieczna organizacja.