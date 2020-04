Pandemia dziesiątkuje festiwale muzyczne. Które już odwołano?

Co z katowickim Off Festival, którego organizatorem od lat jest Artur Rojek? Jego daty to 7-9 sierpnia.

Na stronie Off Festival Rojek informuje: ”Wielu z nas znajduje się dzisiaj w niewiadomej sytuacji. Podobnie my. Pracujemy nad festiwalem nie wiedząc, co będzie za tydzień. Myślimy o Was, o naszym wspólnym bezpieczeństwie i zdrowiu. Zrobimy wszystko, co możemy, żeby przez to przejść i znów się spotkać.”