Panna młoda nie wierzyła własnym oczom. Dawid Kwiatkowski zrobił niespodziankę swojej fance.

"Weszliśmy w ich trakcie i na chwilę przerwaliśmy zabawę, ale tylko po to, by do niej dołączyć. Klaudia & Przemek - nie zatrzymujcie się w tej miłości. Bije od was wielkie dobro i bardzo się cieszę, że mogłem się w nim ogrzewać przez te kilkadziesiąt minut. Jeszcze raz… wszystkieeeego!" - kończy swój post Kwiatkowski.