"Patointeligencja" zdenerwowała Jarosława Jakimowicza. Chciałby wysłać Matę do wojska

"Patointeligencja" 19-letniego rapera Michała "Maty" Matczaka, szturmem podbiła Internet. Jednak utwór nie wszystkim się podoba. Swoje zdanie wyraził Jarosław Jakimowicz.

Mata to autor rapowych hitów, które na kanale YouTube zaliczają kilkumilionowe odsłony. Kilka miesięcy temu były "Biblioteka Trap" oraz "Montana". Teraz przyszedł czas na "Patointeligencję". Utwór, który wyświetlono już niemal 5 mln razy, wywołał niemałe zamieszanie. Opowiada bowiem o "niegrzecznych" rozrywkach młodzieży z bogatych domów. Sporo w nim o narkotykach, seksie i trwonieniu pieniędzy rodziców. Nie każdemu podoba się to, co słyszy w utworze Maty.