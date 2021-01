Patricia Kazadi zdradziła, dlaczego wycofała się z show-biznesu. "Doszłam do momentu, w którym pojawia się bunt"

Patricia Kazadi to jedna z popularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Piosenkarka zadebiutowała już w 2002 r. w programie "Szansa na sukces". Gwiazda wystąpiła także w show "Jak oni śpiewają". W 2011 r. zadebiutował jej singiel "Hałas", z którym wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dwa lata później ukazał się jej pierwszy solowy album.

W końcu w 2020 r. wyznała, że zawiesza swoją karierę. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyznała, dlaczego zdecydowała się na taki krok. - Zaczęłam bardzo wcześnie, w bardzo młodym wieku, nieprzygotowana emocjonalnie w takie narzędzia - zdradziła. - Jak się rodzimy, to mamy małe pudełko z narzędziami i w miarę postępowania czasu i dorastania ekwipunek się powiększa i jesteśmy bardziej w stanie zareagować właściwie, radzić sobie z różnymi sytuacjami - dodała.

Patricia Kazadi zdradziła, dlaczego wycofała się z show-biznesu

Okazało się, że piosenkarka zaczęła czuć się jak produkt. - Nikt nie miał pojęcia, co się ze mną dzieje. Ja w tym samym czasie przeżywałam swoje pierwsze miłości, pierwsze związki, pierwsze rozstania. Miałam też problemy rodzinne i tego było tak dużo, i tak mnie wypaliło, że po prostu czułam się zblazowana, nieszczęśliwa, do tego stopnia, że przychodziłam na plan i zanim zaczynaliśmy zdjęcia, przez godzinę płakałam, bo nie chciałam, żeby ktoś mnie dotykał, dotykał moich włosów, twarzy. Doszłam do momentu, w którym pojawia się bunt - dodała Paricia Kazadi.