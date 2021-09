Patrycja Kazadi w wersji uwodzicielskiej. Pozuje w seksownej bieliźnie

Gwiazda wyjaśnia, że na jej problemy z autopercepcją wpłynęły przede wszystkim nieprzychylne komentarze, którym nieustannie poddawana była odkąd tylko wkroczyła do świata show-biznesu. Kazadi podkreśla, że w przeszłości miała wręcz obsesję na punkcie wyglądu, co uniemożliwiało jej normalne funkcjonowanie i szczęśliwe życie. Celebrytka powiedziała "stop". Dziś pracuje nad tym, by pokochać siebie taką, jaką jest. Do czego też z odwagą zachęca na Instagramie innych.