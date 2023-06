Patrycja Markowska zaskoczyła na koncercie. Zaprosiła na scenę ojca

- Bardzo trudno wyczuć moment, do którego mogę go namawiać, natomiast każde nasze wyjście na scenę jest niewyobrażalnym przypływem energii, takim świętem i wzruszeniem. Naprawdę się wzruszam i on też. [...] Kiedy śpiewamy piosenkę "Niewiele ci mogę dać", której nie chciałam z nim śpiewać, w ogóle nie ruszałam utworów Perfectu, ale kiedyś zaśpiewaliśmy ją po raz pierwszy, to jest jakaś taka aura najwyższego kosmosu - wyznała Patrycja Markowska.