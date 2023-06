Perfect wrócił z koncertami. Kto za Markowskiego?

W listopadzie 2019 r. fanami Perfectu wstrząsnęła decyzja wokalisty Grzegorza Markowskiego, który postanowił pożegnać się z zespołem. Po 40 latach wspólnej pracy Markowski powiedział dość. - Uważam, że muzyka rockowa to jest muzyka energii, a nie chcę udawać energetycznego staruszka - przyznał w jednym z wywiadów. Przy okazji zapewnił, że zostawi reszcie muzyków nazwę i nie widzi problemu, by ktoś zastąpił go w roli frontmana grupy.