Kolejny tydzień, jak zmaga się z Covidem. Objawy nie odpuszczają

W połowie marca Partycja Sołtysik poinformowała na Instagramie, że zachorowała z powodu koronawirusa. W jej przypadku choroba nie przebiega niestety bezobjawowo. Zakażenie wymusiło też dłuższą niż zazwyczaj rozłąkę rodziny. Pozytywny wynik żony Sołtysika sprawił, że dziennikarz TVN od marca nie pojawia się w rodzinnym domu w Krakowie. By uniknąć ryzyka zarażenia, został w Warszawie, gdzie Sołtysikowie mają swoje drugie mieszkanie. Za nimi kolejne tygodnie przymusowej separacji. Kilka dni temu Patrycja Sołtysik obchodziła 31. urodziny. Świętowała je wyłącznie w towarzystwie synka, podobnie jak niedawne święta wielkanocne.

"W tym roku spędzamy Wielkanoc fizycznie we dwoje, ale dzięki telefonom i FaceTime wszystkie bliskie nam osoby będą z nami ❤️ takie czasy ... pozostaje tylko wierzyć, że za rok będzie już lepiej, inaczej ❤️" - napisała na Instagramie Patrycja Sołtysik.

Niestety, mimo kilku tygodni od zachorowania, żona dziennikarza nie doszła jeszcze do siebie. O towarzyszących jej do dziś niektórych objawach choroby opowiedziała w rozmowie z fanami na swoim InstaStory. Patrycja Sołtysik przyznała, że wciąż leczy zapalenie płuc. Nie odzyskała też węchu ani smaku. Stosuje się do zaleceń lekarza i wciąż kontroluje konkretne parametry takie, jak poziom nasycenia krwi tlenem.