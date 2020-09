Paula Tumala: "Sama ze sobą czuję się okropnie"

Paula Tumala zdobyła sławę i rozpoznawalność już kilka lat temu. To właśnie wtedy, jako modelka z klipu Donatana, która wiła się z tyłu i ubijała masło. Modelka wtedy właśnie została dostrzeżona i można powiedzieć, że było to spełnieniem ich marzeń. Tumala od zawsze chciała przecież być cenioną modelką. Nie można zaprzeczyć, że ma do tego warunki. Paula jest piękna, szczupła i przyciąga spojrzenie.