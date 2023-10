Paula Tumala w fikuśnym stroju. Bardotka podkreśliła wdzięki modelki

Paula Tumala to znana fotomodelka, która dla wielu jest ucieleśnieniem kobiecego piękna. 36-latka z Gorzowa Wielkopolskiego wcześnie zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, jaki potencjał niesie za sobą to, jak wygląda. Z powodzeniem brała udział w konkursach piękności, podjęła współpracę z marką bielizny erotycznej, a także występowała w teledyskach i reklamach. Prawdziwą sławę zyskała jednak w 2013 roku, za sprawą klipu do piosenki Donatana "My Słowianie".