Tumala w pomarańczowym bikini. Chwali się szczupłą sylwetką

Tumala przebywa obecnie na greckiej wyspie Rodos. Celebrytka zapozowała do aparatu na tle malowniczej scenerii, ubrana głównie w pomarańczowe bikini. W opisie zacytowała słowa francuskiego pisarza Andre Malrauxa o odwadze do marzeń. "To mój cel - spełniać swoje marzenia. Dla siebie, dla moich córeczek!!! Szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci" - napisała.