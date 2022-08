Paulina Koziejowska komentuje bulwersujące słowa Bogusława Lindy

Bogusław Linda udzielił wywiadu radiu RAM, podczas Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W rozmowie z Xsenią Pletnovą wyznał wprost, że nie jest zwolennikiem równouprawnienia, a ruch #Me Too to totalna głupota. To tylko kilka zagadnień z tego dziwnego wywiadu. W sieci zawrzało, odważny głos zabrała między innymi Paulina Młynarska. Teraz dołączyła do niej Paulina Koziejowska.