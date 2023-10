Paulina Krupińska i brat Bachledy-Curuś. Pamiętacie ten romans?

Tadeusz i Paulina poznali się w 2009 roku. Ona miała 22 lata, on był starszy aż o dekadę, ale to nie powstrzymało go przed tym, by napisać do ładnej dziewczyny... na Facebooku. Ona, będąc wówczas w innym związku, z uporem odrzucała jego zaproszenie do znajomych. To zmieniło się, gdy rozstała się z ówczesnym chłopakiem. Zajrzała do zdjęć Bachledy-Curusia i, jak relacjonowała później w jednym z wywiadów, przepadła z kretesem.