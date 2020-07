Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka świętują drugą rocznicę ślubu

Dokładnie dwa lata temu Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka wzięli ślub. Góralskie wesele okazało się nie lada wydarzeniem. Pojawili się na nim celebryci, którzy razem z młodą parą bawili się do białego rana, a także w dzień poprawin.

Choć para uchodzi za jedną z najbardziej lubianych w polskim show-biznesie, to przez pewien czas nie cichły plotki o rzekomym kryzysie między nimi. Jak widać, nic nie wskazuje na to, by mieli się rozstać. Wręcz przeciwnie!