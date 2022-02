Paulina Krupińska o kryzysie w związku. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości

Prawda jest jednak inna. W rozmowie z jastrzabpost.pl Krupińska przyznała, że wcale nie czuje się show-biznesem zmęczona, by od niego uciekać. Do Nowej Zelandii chciałaby wybrać się po prostu na wakacje. – Dostałam pytanie, jakie mam plany. Nie jestem osobą, która planuje i ma wszystko przemyślane do 10 lat do przodu. Ja żyję chwilą, na razie jest tak, jak jest – powiedziała.