Sebastian Karpiel-Bułecka miał urodziny. Z buziakami wyrwała się jego eks

Związek Kayah i Sebastiana Karpiel-Bełeckiego był przed laty jednym z najgorętszych w show-biznesie. Gorące uczucie między artystami wybuchło, jeszcze zanim wokalistka oficjalnie rozwiodła się z Rinke Rooyensem, choć od dawna przebywali w separacji. W 2005 pojawiły się pierwsze wspólne zdjęcia Kayah i lidera Zakopower z branżowych wydarzeń. Po latach Kayah wyznała w jednym z wywiadów, że to m.in. nieustanne bycie pod lupą mediów fatalnie wpłynęło na ich relację. "Kiedyś byłam w związku ze wschodzącą gwiazdą muzyki w Polsce. I tak bardzo przeszkadzało mi to, że ludzie mogą mówić o nas i ten zdolny muzyk będzie postrzegany głównie przez pryzmat naszego związku, że to nas wyniszczyło (...)" - wyznała na łamach "Gazety Wyborczej".