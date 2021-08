Paulina Krupińska pokazała wiadomość od hejtera. "Popiół zostanie"

10 sierpnia Paulina Krupińska wróciła po wakacyjnej przerwie do prowadzenia programu "Dzień Dobry TVN". Podekscytowana prezenterka opublikowała relację z nagrań na InstaStory. Nie wszystkim się to spodobało. Jeden z internautów postanowił napisać do Krupińskiej wiadomość, w której odniósł się do noweli "lex TVN", nad którą Sejm niebawem będzie głosował.