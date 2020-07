Krupińska myśli o trzecim dziecku. "Jedyne, co nas ogranicza, to wygoda i lenistwo"

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka pięć lat temu zostali rodzicami Antoniny. Media z pewnością dowiedziałyby się o tym fakcie znacznie później, gdyby nie Kayah , która obwieściła światu tę radosną nowinę. Para bardzo strzeże swojej prywatności, więc nic dziwnego, że od tamtej pory jeszcze bardziej odcięli się od zgiełku show-biznesu. Zarówno modelka, jak i jej mąż unikają komentowała tego, co dzieje się u nich w życiu prywatnym , więc w rezultacie zniknęli z pierwszych stron plotkarskich gazet. Do czasu.

- Fajne mamy te dzieciaki i świetnie by było, jakby jeszcze jedno dziecko dołączyło do naszej rodziny. Jedyne, co nas na razie ogranicza, to wygoda i lenistwo. Jest nam dobrze w tym momencie, w którym jesteśmy, ale marzenia i plany są – wyjawiła Krupińska na łamach "Party".