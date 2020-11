Paulina Młynarska do Schetyny: "Nikt cię nie zmusza, Grzesiek"

Polityk podkreślił, że demonstracje są potrzebne, bo działania PiS wykraczają poza normy państwa demokratycznego, ale przy okazji przyznał, że nie popiera aborcji na życzenie. – Uważam, że należy porozmawiać o tym, jak móc wrócić do kompromisu aborcyjnego, w jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie po blisko 28 latach, bo on uchronił nas od wojny domowej w sprawie aborcji – stwierdził. Dodał, że "trzeba się zastanowić" nad referendum w sprawie aborcji.