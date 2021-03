Paulina Młynarska jest dumna z mastektomii. Mówi, co zamierza zrobić

- Dostałam dwie opcje do rozważenia – podejmuję długoletnią terapię farmakologiczną i badam się jeszcze częściej albo robię podwójną mastektomię z jednoczesną rekonstrukcją. Nie mówimy tutaj o łykaniu witaminek, ale o leku, który powoduje poważne skutki uboczne i na który z czasem można się uodpornić, a więc w końcu i tak zachorować. Oczywiście operacja też nie gwarantuje całkowitej pewności, że tak się nie stanie, tylko 90 proc. Jednak to wciąż więcej niż w moim przypadku dałaby terapia farmakologiczna - powiedziała.

Rak piersi. Mastektomia i rekonstrukcja podczas jednego zabiegu

Dziennikarka przyznała, że miała obawę, czy podzielić się swoim doświadczeniem publicznie. Jednak po rozmowie z córką doszła do wniosku, że otwarcie mówiąc o poddaniu się mastektomii może przyczynić się do profilaktycznego działania innych kobiet.

- Biorąc też pod uwagę, jak obficie kwitną w dzisiejszych czasach antynaukowe i antymedyczne teorie, pomyślałam sobie: "Paulina, ile cię to kosztuje? Weź i napisz tego posta, może ktoś dzięki tobie pójdzie wreszcie do przychodni albo dowie się, że kiedy są wskazania, to operacja prewencyjna jest w Polsce refundowana". No i rzeczywiście pod postem, który po 24 godzinach miał już milionowy zasięg, wiele osób pisało: "nie zdawałam/-em sobie sprawy, że od 2019 roku profilaktyczną mastektomię i rekonstrukcję można zrobić na NFZ" - dodała.