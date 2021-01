Skomentowała publikację wyroku TK. Nie przebierała w słowach

Oburzenie wyrażają też gwiazdy. Wypowiedziały się już m.in. Kinga Rusin i Monika Olejnik. Teraz dołączyła do nich Paulina Młynarska , która nie przebierając w słowach, napisała, co myśli o wyroku TK.

Dziennikarka o decyzję TK obwinia kler. Dała upust swojej złości w gorzkich, ironicznych słoach: "S…wiele w sutannach sobie gratulują, bo ich zdaniem to jest wręcz zajebiste, że będzie w Polsce jeszcze więcej płaczu i zgrzytania zębami. Nic ich tak nie podnieca jak ludzka rozpacz i desperacja. Dalejże! Niech się małe, wulgarne k…wki i ich koledzy – pedały w rurkach, masowo pozarażają COVID-em na demonstracjach. Niech ich pałuje i zamyka policja […]. Niech się teraz jeszcze bardziej żrą w rodzinach o aborcję i politykę. Niech się jeszcze bardziej nawzajem znienawidzą. JAK SIĘ NIENAWIDZĄ, JAK SĄ SAMOTNI I ZROZPACZENI, TO MOŻNA ICH BRAĆ ZA MORDĘ I DOIĆ! Niech będzie słychać płacz i szloch. Tymczasem w klubowym fotelu, w tweedowej marynarce pyka aromatyczną fajkę DEMOKRATA. Inteligent, elegant i człowiek kultury. I on nawet rozumie irytację tych, co protestują Tylko ten ich język…"