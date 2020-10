Paulina Młynarska do oburzonych katolików: "To Kościół wpuścił do siebie polityków, zaprosił faszystów"

Od kilku dni trwają masowe protesty po wyroku TK. Prezes PiS wezwał do obrony kościołów, a Paulina Młynarska postanowiła zareagować i wypunktować Kościół katolicki, rząd i kler. Nie zważała na słowa.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w przemówieniu wezwał ludzi do tego, by stanęli w obronie kościołów. To jego reakcja na to, że protesty po ostatnim wyroku TK dotarły też tam, a na niektórych namalowano hasła protestacyjne. Oburzony takim zachowaniem strajkujących jest nie tylko Kaczyński, ale też środowiska narodowe i osoby głęboko wierzące.

Paulina Młynarska nie zalicza się do tego ostatniego grona. Postanowiła zareagować na przemówienie Kaczyńskiego, jednocześnie rzucając argumentami przeciwko Kościołowi katolickiemu. Jej zdaniem to duchowni są odpowiedzialni za całe zamieszanie wokół Kościoła i regularne psucie jego wizerunku m.in. poprzez mieszanie się w politykę.

Oprócz tego z pełnym przekonaniem twierdzi, że są gorsze rzeczy od malowania haseł na murach kościołów czy protest w trakcie mszy świętej.

"Gwarantuję wam, że chwila, w której dorosły facet gwałci dziecko, rozrywając mu narządy rodne, odbyt i psychikę to akt znacznie dalej posuniętej agresji, niż wejście do świątyni z transparentem, posprayowanie ścian i krzyknięcie 'wyp...' - czytamy w jej poście na Facebooku.

Uważa też, że więcej agresji jest m.in. w szczuciu na osoby LGBT i zmuszaniu kobiety do noszenia ciąży, która zagraża jej lub dziecku.

Ponadto sama oskarża Kościół o sianie agresji w społeczeństwie i nakręcanie spirali nienawiści. "Fakt niszczenia więzi społecznych i demokracji, w którym polski Kościół bierze czynny udział, także nie jest niczym innym niż agresją i wandalizmem. Wiecie o tym doskonale i tolerujecie to. Nie wiem dlaczego. Mogę się tylko domyślać, że wielu z was czyni to z czystego konformizmu" - napisała w mediach społecznościowych.

"Kościół katolicki nie jest świętą krową. Jest na wskroś przeżartą zepsuciem i obłudą instytucją, która systemowo chroni przestępców i podjudza państwo do przemocy wobec własnych obywatelek i obywateli. [...] To Kościół katolicki wpuścił do siebie politykę, zaprosił faszystów, szczuje na LGBTQ+ , na kobiety i podjudza polityków, żeby brali ludzi za mordę" - stwierdza.