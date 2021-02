Ostry list Młynarskiej. "Jurku Owsiaku, jesteś dziadersem"

"Kochanym, uwielbianym, za którego wiele z nas dałoby się pokroić. Ale jesteś dziadersem" - zwraca uwagę Paulina Młynarska. Odniosła się do słów Owsiaka o tym, że nie jest za "aborcją na pstryknięcie".

Choć finał WOŚP to co roku dzień, w którym skupiamy się przede wszystkim na pomaganiu, to wyciągane są tradycyjnie różne kontrowersje wokół Jerzego Owsiaka. Tym razem telewizja publiczna w bardzo krytycznym materiale mówiła o "hipokryzji" i łączyła WOŚP ze Strajkiem Kobiet, który oficjalnie w mediach społecznościowych wspierał 29. finał Orkiestry, a fundacja dziękowała za to wsparcie. Owsiak odniósł się do tych krytycznych komentarzy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Powiedział m.in.: "Nie jesteśmy świrami, wariatami, którzy mówią, że aborcja ma być na pstryknięcie. To jest absolutnie nadużycie. Myślenie o tym jest absolutnym nadużyciem" i wywołał jeszcze większą lawinę komentarzy. Tym razem po stronie kobiet.

Owsiak mówił, że poprzednią ustawę określającą dostęp do aborcji niepotrzebnie ruszano. - Ta najnowsza, to są dopiero restrykcje. Kiedy dziękujemy kobietom uczestniczącym w Strajku Kobiet, my tak samo nie zgadzamy się z tą najnowszą ustawą. Jest restrykcyjna, nie powstała w wyniku żadnego dialogu, żadnej dyskusji. Powstała gdzieś w nocy - jeżeli coś powstaje w nocy, nikt o tym nie wie, to już mamy do tego ogromny dystans - powiedział podczas konferencji.

Jego wypowiedź poniosła się głośnym echem w sieci. Można przeczytać wyjątkowo krytyczne komentarze kobiet, które podkreślają, że Owsiak opowiedział się tym samym za "zgniłym kompromisem". Punktują szczególnie krzywdzące ich zdaniem słowa o "aborcji na pstryknięcie".

Pisze o tym Paulina Młynarska: "Jurku Owsiaku, jesteś dziadersem. Kochanym, uwielbianym, za którego wiele z nas dałoby się pokroić. Ale jesteś dziadersem".

Dlaczego?

"Świadczy o tym łatwość z jaką w czasie, gdy Polki masowo protestują przeciw sadystycznej ustawie antyaborcyjnej, rzucasz hasło 'aborcja na pstryk' i opowiadasz się za zgniłym kompromisem. Można odnieść wrażenie, że swojego stanowiska w tak ważnej, dramatycznej sprawie nie przemyślałeś. Tacy właśnie są dziadersi: tzw. 'kwestie kobiece' są dla nich tak błahe, tak drugorzędne, że w sumie nie warte głębszej refleksji" - zwraca uwagę Młynarska.

Dziennikarka punktuje, że porównanie legalnej aborcji do kaprysu i to przez taką osobę jak Jerzy Owsiak, jest tym boleśniejsze dla kobiet, które walczą teraz o swoje prawa.