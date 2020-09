Afera z Blanką Lipińską. Korwin Piotrowska krytykuje celebrytkę

Blanka Lipińska zaczęła polecać w swoich social mediach suplementy, które mają pomóc ludziom chorym na depresję. W sieci zawrzało.

Blanka Lipińska od początku bytności w show-biznesie nie stroni od skandali. Autorka "365 dni" lubi, gdy jest o niej głośno. A tak było, gdy okłamała swoich obserwatorów, twierdząc, że wyszła za mąż. Fala krytyki spadła na nią również po filmie na podstawie jej powieści, gdzie z porwania i gwałtu zrobiono rozrywkę.

Lipińska nadal nie przestaje zaskakiwać. W sobotę na Instagramie zaczęła promować suplement, który ma, jej zdaniem, pomóc ludziom chorym na depresję.

"Zacznijcie łykać suplementy, dobrze się odżywiać, robić coś dla siebie po prostu. Nie czekajcie, aż to się skończy. Po to na przykład (nazwa firmy) wymyśliła ten produkt, żeby takim osobom, jak wam, pomagać i to bez recepty, bez psychiatry. Naprawdę życie nie musi tak wyglądać, że budzicie się rano i zastanawiacie się, po co macie wstać z łóżka. Wiem, bo kiedyś też tak miałam i sobie poradziłam z tym sama. Natomiast w tym momencie jest bardzo dużo rzeczy, które mogą was wspomóc. Takim właśnie wspomagaczem jest produkt, który po pierwsze postawi was psychicznie na nogi, a po drugie da wam, moim zdaniem, taką siłę do tego, żebyście ruszyły dalej i robiły te kroczki" - zachęcała.

W sieci rozpętała się burza. O negatywnym wpływie Blanki na młodych ludzi napisał między innymi Bartek Fetysz. Do krytycznych głosów dołączyła Karolina Korwin Piotrowska, która pokazała wiadomości od swoich oburzonych fanów.

Korwin Piotrowska wyraziła stanowczo swoje zdanie.

"To powinno być karalne, na to powinien być paragraf, absolutna bezkarność tych ludzi wciskających naiwniakom kit jest przerażająca. Czekacie aż ktoś umrze? Aż popełni samobójstwo, bo odstawi leki? Potrzeba nam ofiar byśmy zrozumieli, ze opłacani przez sponsorów celebryci nie są lekarzami, terapeutami, za kasę zrobią wszystko. Dosłownie. I bezmyślnie, bo trudno wymagać myślenia i odpowiedzialności u kogoś, kto zamiast zwojów mózgowych ma bankomat. Depresje to zaburzenia psychiczne, leczą ja wyłącznie specjaliści, lekarze, nie celebryci. I ich suplementy. Nie łykajcie tego shitu. Idzcie do lekarza" - napisała na Instagramie.

Blanka Lipińska przesłała do naszej redakcji oświadczenie w tej sprawie.

"Od zawsze staram się wspierać kobiety i zagrzewać je do walki o siebie i niezależność, która zapewni im poczucie bezpieczeństwa. Ostatnio po założeniu aparatu na zęby, spotkałam się z falą hejtu na temat mojego wyglądu, spowodowanego leczeniem. Podzieliłam się tym z fanami i okazało się, że wiele kobiet cierpi z powodu opinii na temat swojego fizis. Otrzymałam setki smutnych wiadomości, na które postanowiłam odpowiedzieć. Jestem zadaniowcem i w takich sytuacjach poszukuje rozwiązania, a nie snuje opowieści. W story, które wzbudziło tyle kontrowersji opowiedziałam o tym jak ważna jest suplementacja i odpowiednie odżywianie, jak ważne jest dbanie o siebie od środka. Wielokrotnie podkreślając, że to o czym mówię to nie leki, tylko suplementy. Nie użyłam w swojej wypowiedzi słowa „depresja” albo „leczenie”, a jedynie „wspomaganie” czy „dbanie”. Posłużyłam się także screenem wiadomości nadesłanej przez fankę, która bardzo chwaliła działanie suplementu. Zawsze tak robię ponieważ opinia moich fanów jest dla mnie niezwykle ważna. Podkreśliłam też, że to tylko pierwszy, niezwykle mały krok i czeka je praca, ale od czegoś trzeba zacząć. W kolejnej wypowiedzi polecałam terapie, przyznając jednocześnie, że sama z takowej korzystam. Przepraszam osoby, które uraziła moja wypowiedź. Moją intencją było i jest wspieranie kobiet na najróżniejszych płaszczyznach ich życia. Nie bagatelizuje depresji i nie pozwoliłabym sobie rekomendować suplementów zamiast terapii i farmakologii w sytuacjach tego wymagających."