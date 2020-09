Paulina Młynarska znów krytycznie o pozwie Anny Lewandowskiej

Burza po zdjęciu Anny Lewandowskiej. Maja Staśko i Edyta Litwiniuk zabierają głos

Dalej Młynarska wyjaśnia, dlaczego jako influenserka Lewandowska powinna szczególnie uważać na to, co publikuje w mediach społecznościowych: "Wpływ rozmaitych 'influencerek/ów' na to jak postrzegamy siebie: ciało, styl życia, otoczenie w którym żyjemy, to jak się odżywiamy i do czego dążymy etc., jest przeogromny. Ich zaś wpływy na konto – wprost proporcjonalne. Każdego dnia zalewa nas motywacyjna lawina ze strony osób, które kreują swój wizerunek przy pomocy sztabów ludzi i wmawiają nam, że możemy 'być jak one'. Niestety ( lub na szczęście) idealne życie nie istnieje".