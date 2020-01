Paulina Smaszcz-Kurzajewska otwarcie o rozwodzie. "To nie byłoby życie, tylko wegetacja"

Od dłuższego czasu mówiło się o rozstaniu Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej i Macieja Kurzajewskiego. Żadna ze stron nie potwierdzała oficjalnie tych doniesień. Dziennikarka postanowiła opowiedzieć o wszystkim w magazynie "Viva".

To nie był łatwy rok dla Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej. Dziennikarka straciła pracę, poważnie zachorowała i musiała zmierzyć się z żałobą po najbliższych osobach. Do tego doszedł kryzys w małżeństwie, który ostatecznie zakończył się rozwodem.

- Razem powiedzieliśmy. Franek, nasz starszy syn pomógł nam przekazać to młodszemu. Niesamowite, jakie dzieci są mądre. Przyjęły to ze spokojem, tylko zapytały: „Powiedzcie jak teraz będzie?”. Mija już kilka miesięcy, a Julek mówi: „Wiesz mamo, właściwie dla mnie nic się nie zmieniło. Jak tata wyjeżdżał to ty byłaś, jak ty wyjeżdżałaś, był tata. Wciąż jest tak samo”. Poza tym, chodzimy razem na obiady, normalnie rozmawiamy, dzielimy się opieką na Julkiem. Nasi synowie widzą, że się szanujemy, akceptujemy sytuację, że nie rzucamy się sobie do gardeł. W całej tej sytuacji to nasi synowie są najważniejsi - dodała.