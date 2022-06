Paulina Smaszcz nie rozpacza po rozwodzie. "Myślę, że jeszcze będę miała kilku facetów"

Paulina Smaszcz udzieliła wywiadu portalowi Cozatydzien.tvn.pl, gdzie opowiadała m.in. o swoim małżeństwie z Maciejem Kurzajewskim. - Walczyłam o to, co stworzyłam - mówiła Smaszcz. - Nie wiem, czy walka to jest dobre słowo. To chyba raczej przetrwanie w godności, albo nawet w życiu w godności i z szacunkiem do samej siebie. Tego się trzymam.