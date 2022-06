Rutkowski o podsłuchach Cichopek i Kurzajewskiego. Ma swoją teorię

Dodatkowo Rutkowski podkreślił, że nagrań dokonano niewielkim rejestratorem przypominającym pendrive, który łatwo było podrzucić i do samochodu, i do garderoby, tak by podsłuchiwani nawet się nie zorientowali. Scenariusz sprawdził się na tyle dobrze, że Cichopek i Kurzajewski mają spory problem. Rutkowski deklaruje, że jeśli policja i prokuratura nic nie zdziałają, to mogą liczyć właśnie na niego. Ma już nawet pewne typy co do sprawców.