Paulina Sykut-Jeżyna pokazała, jak mieszka. 200-metrowy apartament robi wrażenie

Paulina Sykut-Jeżyna to dziś jedna z największych gwiazd Polsatu. Prezenterka nie tylko sprawdza się w roli pogodynki, ale również prowadzącej "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami". Dzięki temu nie narzeka na stan swojego konta. Bez problemu może sobie zatem pozwolić na znacznie więcej niż jej koleżanki. I tak bez żalu wydała majątek na 200-metrowy apartament w centrum Warszawy. Zobaczcie, jak urządziła swoje królestwo!