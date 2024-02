Paulina Sykut-Jeżyna poznała męża, gdy miała 15 lat! "Uważałam, że jest dla mnie za stary"

- Kiedy się poznaliśmy, miałam 15 lat… 15 i pół. To było takie zapoznanie. To było takie zauroczenie z mojej strony od pierwszego spojrzenia. Pomyślałam "wow, ale chłopak". To był taki moment, byłam nastolatką wchodzącą w taki wiek. Myślę, że dziewczynom w tym wieku zaczynają się podobać chłopcy. Było za wcześnie, żebym myślała o nim zupełnie poważnie. Po prostu spodobał mi się. [...] Dlatego nie byliśmy razem wtedy, tylko jakieś półtora roku, może dwa później. Przynajmniej z perspektywy czasu tak to odbieram - wyznała Sykut-Jeżyna na kanale "Wedding Dream - Izabela Janachowska.