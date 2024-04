Paulina Sykut w naturalnym wydaniu. Pokazała się bez makijażu

Paulina Sykut to obecnie niewątpliwie jedna z największych gwiazd Polsatu. Prezenterka jest związana ze światem telewizji od ponad dwóch dekad i większość zawodowej kariery spędziła właśnie w szeregach wspomnianej stacji. Sykut od lat spełnia się jako prezenterka pogody, widzowie mogą ją również kojarzyć z popularnych programów rozrywkowych. Prezenterka niegdyś przez jedenaście edycji prowadziła "Must Be The Music" wraz z Maciejem Rockiem. Obecnie spełnia się zaś jako gospodyni "Tańca z gwiazdami", tworząc ekranowy duet z Krzysztofem Ibiszem. Ostatnio pojawiły się plotki, jakoby przyszłość Sykut w Polsacie mogła być zagrożona. Sama zainteresowana zdążyła zareagować na plotki.