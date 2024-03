Paulina Sykut-Jeżyna drży o posadę w Polsacie? Jest reakcja prezenterki

Paulina Sykut zostanie zwolniona z Polsatu? Zareagowała na plotki

W ubiegłym tygodniu ShowNews spekulował, że dni Pauliny Sykut w Polsacie "mogą być policzone". Serwis, powołując się na pracownika stacji, donosił wówczas, że na telewizyjnych korytarzach słychać głosy, iż prezenterka "się wypaliła, ograła" i nie wzbudza już emocji wśród widzów. Informator ShowNews stwierdził również, że Sykut "nie ma szans" na powrót do reaktywowanego po latach "Must be the music", które wcześniej prowadziła przez wszystkie 11 edycji.