Paulina Sykut w sylwestrowej kreacji. Przyćmi inne gwiazdy?

Paulina Sykut jest związana ze stacją od lat. Prowadzenie imprez na żywo ma w małym palcu. "Must be the music" czy "Taniec z gwiazdami" to prawdziwe szkoły tej trudnej sztuki, którą ona oswoiła bez trudu. Nie jest też tajemnicą, że Nina Terentiew, która w Polsacie może absolutnie wszystko, po prostu lubi Sykut i ceni jej profesjonalizm.