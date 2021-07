Paulla dostała bardzo drogi prezent. Od dawna o tym marzyła

Jeszcze do niedawna pisało się o niej głównie w kontekście zmian wyglądu. Ale Paulla robi obecnie wszystko, by znowu zaistnieć w polskim show-biznesie. Wystąpiła na koncercie TVP "Pamiętam Ciebie z tamtych lat - The best of Krzysztof Krawczyk". Śpiewała także podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki. Zdaje się, że jest mocno zdeterminowana, by znowu odnosić sukcesy.