Paweł Królikowski nadal w szpitalu. Wdała się infekcja

Paweł Królkowski, który przed świętami Bożego Narodzenia trafił do szpitala, nadal nie wrócił do domu. Walczy z infekcją.

Paweł Królikowski tuż przed świętami Bożego Narodzenia trafił do szpitala. Kłopoty ze zdrowiem aktora zaczęły się cztery lata temu. Gdy z nieustępującym bólem głowy trafił do szpitala, okazało się, że ma tętniaka mózgu i potrzebna jest natychmiastowa operacja. Krótko po rehabilitacji Królikowski wrócił do pracy, ale w zeszłym roku była wymagana kolejna operacja. Po niej znów poczuł się dobrze.