Paweł Królikowski nie pojawił się na premierze filmu syna

Antek Królikowski zagrał w najnowszym filmie Patryka Vegi "Bad Boy". Jego ojciec nie mógł zjawić się na premierze. Jest ciężko chory.

Antek Królikowski zagrał głównego bohatera w filmie Patryka Vegi "Bad Boy". To pierwsza tak ważna rola w jego karierze. Na premierę filmu, która odbyła się w Warszawie, przybyli bliscy aktora: jego mama Małgorzata Ostrowska-Królikowska i partnerka Katarzyna Dąbrowska. Niestety na premierze zabrakło ojca Antka.

Paweł Królikowski choruje. Jego kłopoty ze zdrowiem zaczęły się cztery lata temu. Gdy z nieustępującym bólem głowy trafił do szpitala, okazało się, że ma tętniaka mózgu i potrzebna jest operacja.

Po rehabilitacji aktor wrócił do pracy, jednak w ubiegłym roku znów była wymagana operacja. Po niej Królikowski poczuł się lepiej, ale w grudniu 2019 r. znów trafił do szpitala. Po kolejnej operacji wdała się infekcja. Aktor do tej pory walczy o zdrowie.