Paweł Królikowski nie żyje. Antek Królikowski podzielił się starym zdjęciem ojca

Polaków zszokowała wiadomość o śmierci ich serialowego ulubieńca, Pawła Królikowskiego. Antek podzielił się wzruszającym zdjęciem ojca na instagramowym profilu.

To niezwykle smutny dzień dla Antka Królikowskiego. Choć początkowo nie odzywał się i nie komentował przykrych faktów, to kondolencje składane mu za pośrednictwem Instagrama zmusiły go do stworzenia posta o śmierci ojca. Na zdjęcie wybrał czarno-białe z czasów młodości rodzica. Fani są poruszeni.