Wstrząsające wyznanie aktora. "Te kolonie były piekłem, mamo"

Od kilku dni w mediach jest bardzo głośno o liście otwartym Anny Paligi - aktorki i absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej. Kobieta opisała w nim, jak wyglądały zajęcia na studiach i o metodach "nauczania" na łódzkiej uczelni. Anna Paliga oskarżyła wykładowców i władze uczelni o mobbing. "Dr Grzegorz Wiśniewski uderzył studentkę w twarz tak mocno, że z nosa trysnęła jej krew. Do przerażonego partnera scenicznego dziewczyny powiedział 'tak to powinieneś grać, ucz się'" - czytamy w liście.

Opublikowany wpis wywołał spore poruszenie. Aktorki i aktorzy zaczęli dzielić się swoimi doświadczeniami. Jedną z osób, która zdecydowała się opowiedzieć o tym, co go dotknęło, był Paweł Tomaszewski, który udostępnił obszerny wpis na swoim facebookowym profilu.

Paweł Tomaszewski miał myśli samobójcze po zajęciach z Grzegorzem Wiśniewskim

"Byłem świadkiem i uczestnikiem przemocy oraz patologii. Tam nauczyłem się, że jak nie zedrzesz sobie gardła, to znaczy, że nie dałeś z siebie niczego, tam nauczyłem się, że jak nie masz zdartych kolan, to znaczy, że źle grałeś ofiarę w scenie gwałtu, tam nauczyłem się, że jak nie wylądujesz w szpitalu w wyniku skrajnego przemęczenia, to znaczy, że nie zaangażowałeś się wystarczająco w projekt. [...]. Tam nauczyłem się, że po próbie trzeba się najebać, jechać taksówką do pobliskiego hotelu i rżnąć, wciągać kreskę i rozbijać kufle w barze. Tam nauczyłem się, co znaczy bezsenność i tam nauczyłem się, czym są myśli samobójcze i jak należy je zagłuszyć, nakryć innymi doznaniami" - wyznał Paweł Tomaszewski.