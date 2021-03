Wstrząsające wyznanie studentki. Ujawnia, co robili profesorowie

Zobacz: "Odkrywamy karty". Aleksandra Domańska o nagości na planie i paraliżującej scenie sprzed kilku lat

Jak w praktyce wygląda to przekraczanie granic? Paliga zaznacza, że "większość z tych zdarzeń z pewnością dotarła do władz wydziału, bądź uczelni i z premedytacją zostały zamiecione pod dywan".

Inny profesor: "uderzył studentkę w twarz tak mocno, że z nosa trysnęła jej krew. Do przerażonego partnera scenicznego dziewczyny powiedział „tak to powinieneś grać, ucz się”. Kiedy Jagoda Szelc opowiedziała o tym zdarzeniu w wywiadzie po premierze 'Monumentu', sprawa została skrzętnie przemilczana zarówno przez władze uczelni, jak i władze wydziału".

Kolejny: "wyciągnął studentkę na środek sceny, po czym pogryzł ją od dłoni do szyi na oczach całej grupy, po to żeby pokazać drugiemu studentowi, jak gra się pożądanie".

Nauczycielka: "zmusiła studentkę do rozebrania się w trakcie egzaminu. Przed samym pokazem, kiedy moja koleżanka wciąż stawiała opór padło sformułowanie 'Albo zdejmiesz stanik, albo wyrzucę cię z uczelni'. Pani ta nie przestała pracować na wydziale. Została zaproszona do pracy z innym rokiem na warsztatach prowadzonych w trakcie ich wolnych weekendów. Warsztaty były obowiązkowe".

Aktorka opisuje sytuację, kiedy jeden z profesorów polecił studentom dobranie się w pary, stanięcie na przeciwko siebie w cielistych majtkach i komentowanie, co nie podoba im się w drugiej osobie. Wymienia też rektora szkoły, reżysera Mariusza Grzegorzka, który miał wpadać w furię i wyzywać ją od "pierd...ych szmat, k...ew".

- O wszystkim szczegółowo dowiedział się ode mnie prorektor Michał Staszczak. Usłyszałam, że 'nie umiem zaciskać zębów, a powinnam' i że 'jestem zbyt miękka na ten zawód'. Skończyło się to dla mnie załamaniem nerwowym, tabletkami przeciwlękowymi i długotrwałą terapią - wyznaje.

Anna Paliga zaznacza, że przytoczone przez nią sytuacje to "kropla w morzu nadużyć". Niezbędna jest nie tylko reakcja uczelni, ale przede wszystkim otwarta dyskusja o tym, co zrobić, by takie nadużycia nie miały już miejsca. Dlatego na wpis Paligi odpowiedziały w kilka godzin setki osób - w tym znani aktorzy, reżyserzy i publicyści.