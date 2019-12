Paweł Wilczak o początkach kariery i związku z Joanną Brodzik

Paweł Wilczak niechętnie dzieli się publicznie swoim życiem prywatnym. Uchylił jednak rąbka tajemnicy na temat swojego związku z Joanną Brodzik. Powiedział, że... nie kupił jej lodówki.

Aktor powiedział też, że nie zdawał do szkoły aktorskiej, za to dwa razy próbował dostać się na medycynę, by – tak jak jego rodzice – zostać lekarzem: "A gdy się nie udało, poszedłem do szkoły radiologicznej. Nie zdawałem do szkoły aktorskiej, bo wydawało mi się, że jestem najzwyczajniej w świecie za głupi. Sądziłem, że trzeba mieć ogromną wiedzę humanistyczną, umieć recytować wiersze, prozę, brać udział w konkurach. A ja niczego takiego nie robiłem, a wręcz uciekałem przed tym".