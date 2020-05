Peja krytykuje #hot16challenge2 Andrzeja Dudy. Padły mocne słowa

Andrzej Duda za sprawą nominacji rapera Zeusa odśpiewał swoje 16 zwrotek w ramach popularnego już #hot16challenge2 . Ku zmartwieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, środowisko hip-hopowe raczej nie widzi go w swoich szeregach.

"Jakie życie taki rap. Nie zgadzam się. Kabaret to był Dudek a nie Duda. Świat stanął na ch... i tańczy sobie berka. Beka. Komentuję tutaj, bo pod filmem wyłączone. Proszę szanownych kolegów o rozsądne nominacje, ale chyba już na to za późno. Shit is Real" - czytamy.