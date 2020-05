Peter Andre nie chce, ale musi puścić dzieci do szkoły. Wszystko przez jego żonę

Peter Andre stojący pod wodospadem i śpiewający "Mysterious Girl" przeszedł do historii popkultury. Podobnie zresztą jak jego burzliwy związek z Katie Price. Swego czasu para otrzymała nawet nagrodę dla najbardziej irytującego małżeństwa. Od kilku lat Andre jest jednak związany z Emily MacDonagh, z którą wychowuje dwójkę dzieci w wieku 3 i 6 lat. Od czerwca starsza Amelia wraca do zajęć w pierwszej klasie, a Theo do przedszkola, co niezbyt podoba się 47-letniemu ojcu.