Peter Phillips. Uśmiech, który mówi: "Jestem wolny!"

Kanadyjka i Anglik

Autumn Patricia Kelly urodziła się w Kanadzie i to tam poznała swojego przyszłego męża. Ma nawet na swoim koncie epizody jako aktorka i modelka! Jednak na próżno szukać w brytyjskiej prasie publikacji wykorzystującej te fakty jako zarzut, jak to ma miejsce w przypadku księżnej Meghan. Ponoć nie miała pojęcia, że przystojny wysoki Peter to najstarszy wnuk królowej Elżbiety II. Zorientowała się po... kilku tygodniach, gdy zobaczyła go w telewizji. Peter i jego siostra Zara nigdy nie otrzymali tytułów książęcych. Taka była decyzja ich matki, księżniczki Anny. Ponoć kierowała się pragmatyzmem i przekonaniem, że tytuł to jednak same kłopoty.