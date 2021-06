Rozwód w rodzinie królewskiej. W oświadczeniu poruszają kwestie finansowe

O tym, że małżeństwo Petera Phillipsa - jedynego syna księżniczki Anny - chyli się ku upadkowi, mówiło się co najmniej od roku. Na początku 2020 r. "The Sun" doniósł, że wnuk królowej Elżbiety jest w separacji ze swoją żoną Autumn, co jest dla niego wielkim szokiem. Potem pojawiły się głosy, że rozwód był jednak naturalną koleją rzeczy, bo Peter i Autumn z czasem zaczęli się od siebie oddalać, a rozstanie było przemyślanym krokiem. "Rozwód nie będzie należał do najłatwiejszych" - pisali wtedy brytyjscy dziennikarze. Mówiło się też, że Autumn będzie chciała wywieźć ich córki za granicę...