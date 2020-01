Peter Sellers, znany komik, był potworem. Tak wspomina go dziś żona

BBC robi film dokumentalny przy okazji 40. rocznicy śmierci Petera Sellersa Był znanym komikiem, ale nie najlepszym człowiekiem. Ujmując to bardzo dyplomatycznie. Sellers był bohaterem Eddiego Murphy, Sachy Baron Cohena i Mike'a Myersa. Mówi się, że to dzięki niemu mają taki talent do rozmieszania ludzi na całym świecie.