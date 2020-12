Phil Collins bierze rozwód. Sąd odrzucił oskarżenia jego żony

Orianne i Phil dali sobie jednak jeszcze jedną szansę w 2016 r. Związek niestety nie trwał długo. W lipcu 2020 r. żona muzyka napisała do niego SMS-a, w którym poinformowała go, że znalazła szczęście u boku jego znajomego i odchodzi. Collins nie mógł w to uwierzyć, zwłaszcza gdy dowiedział się, że w sierpniu Orianne poślubiła nowego partnera w kaplicy w Las Vegas. Obecnie muzyk chce się pozbyć byłej partnerki z posiadłości na Florydzie, która prawnie należy do niego.